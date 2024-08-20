Після завершення справи росіянин утік і перейшов на підконтрольну Україні територію.

Головне управління розвідки в межах спецоперації "Очерет" переманило на свій бік російського військового, який підірвав штаб з офіцерами "Шторм Z".

Про це повідомили в ГУР МО.

Внаслідок успішної операції проєкту "Хочу жить" та Легіону "Свобода Росії" солдат російської армії з позивним "Сільвер" перейшов на бік України.

За інформацією ГУР МО, взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним “Сільвер” вийшов на зв’язок із Легіоном “Свобода Росії”.

"Піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі", — ідеться у повідомленні.

У ГУР додали, що у межах взаємодії з російським військовослужбовцем "Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту".

Також у відомстві розповіли, що в зручний момент, "Сільвер" кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу "Шторм зет", де спав його комбат та інші російські офіцери. Загалом у підвалі перебували близько 15 осіб".

"Після завершення справи росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Надалі він став рекрутом легіону "Свобода Росії", — підсумували в ГУР.