Армія РФ обстріляла Костянтинівку, є загиблий та поранений

Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, у результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під ворожий вогонь сьогодні вдень. Росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, крамницю і авто", — повідомив Філашкін.
Очільник ОВА додає, що залишатися у прифронтових громадах Донеччини небезпечно і закликає цивільних евакуюватися.
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