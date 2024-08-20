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Армія РФ обстріляла Костянтинівку, є загиблий та поранений

Глава військової падміністрації закликає цивільних евакуюватися.

Армія РФ обстріляла Костянтинівку, є загиблий та поранений
Фото: Вадим Філашкін

Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, у результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під ворожий вогонь сьогодні вдень. Росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, крамницю і авто", — повідомив Філашкін.

Очільник ОВА додає, що залишатися у прифронтових громадах Донеччини небезпечно і закликає цивільних евакуюватися.

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