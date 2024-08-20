Армія РФ обстріляла Костянтинівку, є загиблий та поранений

Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, у результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під ворожий вогонь сьогодні вдень. Росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, крамницю і авто", — повідомив Філашкін.

Очільник ОВА додає, що залишатися у прифронтових громадах Донеччини небезпечно і закликає цивільних евакуюватися.