Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
ГоловнаСуспільствоВійна

Кремль відправляє на ТОТ капеланів РПЦ, які переконуватимуть російських солдатів вчиняти самогубства замість полону

Так звані "капелани" також розповсюджуватимуть російську пропаганду серед місцевого населення окупованих територій України.

Кремль почав відправляти більше священників російської церкви на тимчасово окуповані території, щоб "підняти морально-психологічний стан окупантів" та переконавувати їх вчиняти самогубства замість полону.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Священників відправляють примусово як капеланів, але велика кількість з них водночас проводить службу у захоплених церквах регіону, де займаються пропагандою", — пишуть у спротиві.

У ЦНС підкреслюють, що кількість російських "капеланів" зростає, а причиною цього є низький морально-психологічний стан особового складу та збільшення випадків дезертирства.

Водночас "капелани" беруть "участь в ідеологічній обробці російських солдатів зі спонуканням вчиняти самогубства замість полону".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies