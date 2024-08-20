Кремль відправляє на ТОТ капеланів РПЦ, які переконуватимуть російських солдатів вчиняти самогубства замість полону

Так звані "капелани" також розповсюджуватимуть російську пропаганду серед місцевого населення окупованих територій України.

Кремль почав відправляти більше священників російської церкви на тимчасово окуповані території, щоб "підняти морально-психологічний стан окупантів" та переконавувати їх вчиняти самогубства замість полону.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Священників відправляють примусово як капеланів, але велика кількість з них водночас проводить службу у захоплених церквах регіону, де займаються пропагандою", — пишуть у спротиві.

У ЦНС підкреслюють, що кількість російських "капеланів" зростає, а причиною цього є низький морально-психологічний стан особового складу та збільшення випадків дезертирства.

Водночас "капелани" беруть "участь в ідеологічній обробці російських солдатів зі спонуканням вчиняти самогубства замість полону".