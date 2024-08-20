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Росіяни збільшили кількість перевірок на ТОТ сходу України

Це відбувається через пошук дезертирів.

Росіяни збільшили кількість перевірок на ТОТ сходу України
Російські окупанти на ТОТ України (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Росіяни збільшили кількість перевірок через пошук дезертирів на тимчасово окупованих територіях на сході України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що російська армія активно штурмує українські позиції та активно застосовує тактику м’ясних штурмів.

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Оскільки не всі росіяни хочуть померти, в російській армії збільшилася кількість самовільного залишення позицій. 

“Відтак росіяни збільшили кількість загороджувальних загонів, а також шукають дезертирів у великих містах”, - повідомили в Центрі нацспротиву.

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