Росіяни збільшили кількість перевірок на ТОТ сходу України

Це відбувається через пошук дезертирів.

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Російські окупанти на ТОТ України (ілюстративне фото)

Росіяни збільшили кількість перевірок через пошук дезертирів на тимчасово окупованих територіях на сході України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що російська армія активно штурмує українські позиції та активно застосовує тактику м’ясних штурмів.

Оскільки не всі росіяни хочуть померти, в російській армії збільшилася кількість самовільного залишення позицій.

“Відтак росіяни збільшили кількість загороджувальних загонів, а також шукають дезертирів у великих містах”, - повідомили в Центрі нацспротиву.