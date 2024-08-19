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Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Росіяни поранили мешканку Херсонщини
Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Сьогодні, 19 серпня, до лікарів за допомогою звернулась жителька Антонівки Херсонської області, котра потрапила під удар ворожого безпілотника. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Російські окупанти скинули вибухівку на подвір’я будинку, в якому мешкає 40-річна жінка. 

Внаслідок цього вона отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Лікарі надають постраждалій всю необхідну допомогу.

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Херсонська область захоплена росіянами на 70%, тому окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території, буквально рівняючи з землею села і обласний центр – місто Херсон. 

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