Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: від початку доби зафіксували вже 78 боїв, росіяни продовжують штурми

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки ворога, п’ять боєзіткнень продовжуються.

Генштаб ЗСУ: від початку доби зафіксували вже 78 боїв, росіяни продовжують штурми
українська армія
Фото: facebook/Олександр Завітневич

Станом на 16.00 19 серпня на фронті зафіксували вже 78 бойових зіткнень, російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від авіаударів із повітряного простору Російської Федерації потерпають прикордоння Сумщини. Від бомбардувань сьогодні постраждали райони населених пунктів Хотінь та Обухівка. До того ж росіяни завдали авіаудару НАРами  по Порозку.

Також під бомбардування ворожої авіації потрапили Липці на Харківщині. Крім того, на Харківському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішних атаки поблизу Липців і Вовчанська.

На Куп’янському відбулося вісім боєзіткнень. Ворог наступав у бік Торського, Глушківки, Макіївки, Стельмахівки та Кругляківки. Наразі половина атак продовжується. Також окупанти двічі вдарили КАБами у район Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському загарбницька армія дев’ять разів штурмувала позиції наших захисників. Найбільш активно ворог діяв з боку Площанки.

На Сіверському впродовж дня відбулося шість боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Наразі ще точаться три бої.

На Краматорському противник здійснив два штурми неподалік Іванівського та Андріївки. Біля останньої боєзіткнення продовжується.

На Торецькому окупанти збільшили кількість атак до дев’яти - атакували біля Нью-Йорка, Торецька, Залізного та Неліпівки. Сім боїв завершено, ще два - тривають. Крім того, загарбники завдали шість авіаударів, скинувши дев’ять КАБів, по Щербинівці, Неліпівці та Торецьку.

На Покровському росіяни здійснили атаки у районах населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Зелене Поле, Калинове, Миколаївка, Птиче, Михайлівка, Камишівка та Миролюбівка. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав три авіаудари некерованими авіаракетами по Олександрополю.

На Курахівському загарбники п’ять разів безуспішно атакували поблизу Невельського та Костянтинівки.

На Времівському противник задіював для ударів авіацію - тричі вдарив НАРами у район населеного пункту Макарівка. Окрім того, провів три штурмових дії - намагався просуватись з боку Володимирівки і Солодкого, а також провів атаку у районі Водяного.

На Придніпровському і Оріхівському напрямках загарбники наступальних і штурмових дій сьогодні ще не проводили. Натомість, завдали авіаударів маже шістдесятьма НАРами у бік П’ятихаток, Гуляйполя і Ольгівки. Окрім того скинули по три авіабомби у райони Новоданилівки і Темирівки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies