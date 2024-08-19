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Повітряні сили попередили про активність ворожих бомбардувальників Ту-95МС

Шість літаків здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Повітряні сили попередили про активність ворожих бомбардувальників Ту-95МС
Ту-95МС (ілюстративне фото)

У Росії фіксується підвищена активність шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У Повітряних силах також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.

Ту-95МСТу-95МС – це радянський стратегічний бомбардувальник, модернізовану версія якого Росія активно використовує у війні проти України. Ці літаки стали одним із основних засобів для завдання ракетних ударів. Вони несуть на борту різноманітні крилаті ракети, такі як Х-101.

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