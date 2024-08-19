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На виїзд є тиждень-два: голова Покровської МВА закликав мешканців евакуюватися

Враховуючи темпи просування ворога, зараз ще є можливість виїхати без ажіотажу, вважає він. 

Зараз щодня з Покровської громади виїжджають по 500-600 людей – значно більше, ніж коли фронт був далі. Коли до лінії зіткнення було 20 кілометрів, то 500 людей виїжджали на місяць, повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк у ефірі “Свобода ранок”. На його особистий погляд, з урахуванням темпів просування ворога, на виїзд у людей є "тиждень-два".

Адміністрація і надалі активізуватиме вивезення громадян, сказав він. Наразі в громаді не вивезли навіть всіх дітей: з 13 700 їх залишилося понад 4000.

“У нас обов’язкова евакуація іде ще з початку широкомасштабного вторгнення росіян, але тиждень тому ми активізували інформаційну роботу. І люди, слава Богу, поїхали. Сім’ї з дітьми поїхали. Якщо до цього, коли ми були в двадцятикілометровій зоні, виїжджало десь 500 людей на місяць, то зараз – у середньому 500-600 людей на день”, – сказав Добряк. 

Більшість людей виїжджають власним транспортом, але щоденно ходить евакуаційний потяг, і він здатен перевозити більше людей, ніж зараз є поит.

“Ми спокійно можемо як мінімум тисячу людей вивозити (на день, – Ред.)”, – сказав Добряк.

Першочергово виїжджати закликали родини з дітьми, людей літнього віку та переселенців.

Голова МВА закликав не створювати ажіотажу на вокзалі, а евакуюватися планово, поки є час. Маломобільні громадяни отримають допомогу з евакуацією поїздом або автобусом.

Добряк вважає, що всі сервіси в Покровську працюватимуть ще близько тижня, а після цього згортатимуться. Також він прогнозує, що дітей на цьому тижні почнуть рятувати примусово. 

  • Покровськ є головним напрямком удару окупантів. Щотижня росіяни просуваються і захоплюють нові населені пункти.
  • Днями міністр з питань реінтеграції окупованих територій закликала виїжджати мешканців Покровська, Мирнограда та Селідового.

У МВА повідомили, що для евакуації потрібно звернутися сюди:

  • контактний центр Покровської МВА: 0800300101
  • волонтери БФ "Схід SOS": евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, з домашніми улюбленцями: 0800332614 з понеділка по суботу з 08.00 до 18.00 години
  • волонтери ГО "Проліска" для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034.
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