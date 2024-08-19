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Deep State: Сили оборони взяли під контроль у Курській області Апанасівку і ще два населених пункти

Тим часом Росія продовжує захоплювати Донецьку область.

Deep State: Сили оборони взяли під контроль у Курській області Апанасівку і ще два населених пункти
Фото: EPA/UPG

Сили оборони України взяли під контроль в Курській області Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися у Ольгівці, йдеться у даних мапи Deep State.

У той же час Росія не припиняє просування в Донецькій області. Окупанти просунулися в бік Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Нелипівці та Нью-Йорку. 

"Уточнено лінію зіткнення західніше Нью-Йорку", – повідомили аналітики. 

просування окупантів у Донецькій області
Фото: deep state
просування окупантів у Донецькій області

Покровський напрямок, де активно просувається ворог, залишається найважчим. Щотижня Україна втрачає там контроль над декількома населеними пунктами. 

Місцева влада закликає людей евакуюватися з Покровська та довколишніх населених пунктів, оскільки ворог все більше наближається до них. Зокрема, мешканці громади мають можливість оселитися в Закарпатській області. Запис на евакуацію – через контактний центр: 0-800-300-101. 

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