Deep State: Сили оборони взяли під контроль у Курській області Апанасівку і ще два населених пункти

Сили оборони України взяли під контроль в Курській області Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися у Ольгівці, йдеться у даних мапи Deep State.

У той же час Росія не припиняє просування в Донецькій області. Окупанти просунулися в бік Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Нелипівці та Нью-Йорку.

"Уточнено лінію зіткнення західніше Нью-Йорку", – повідомили аналітики.

Фото: deep state просування окупантів у Донецькій області

Покровський напрямок, де активно просувається ворог, залишається найважчим. Щотижня Україна втрачає там контроль над декількома населеними пунктами.

Місцева влада закликає людей евакуюватися з Покровська та довколишніх населених пунктів, оскільки ворог все більше наближається до них. Зокрема, мешканці громади мають можливість оселитися в Закарпатській області. Запис на евакуацію – через контактний центр: 0-800-300-101.