​Уночі ППО збила всі 11 "шахедів", які запустила Росія

Дрони збито в Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

У ніч на 19 серпня російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська – РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

За добу, за даними Генштабу, було збито 57 безпілотників.