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​Уночі ППО збила всі 11 "шахедів", які запустила Росія

Дрони збито в Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

​Уночі ППО збила всі 11 "шахедів", які запустила Росія
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 19 серпня російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська – РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

За добу, за даними Генштабу, було збито 57 безпілотників.

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