Росія вже втратила в Україні 600 470 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1120 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 600 470 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 600470 (+1120)

танків ‒ 8513 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15)

артилерійських систем – 17104 (+48)

РСЗВ – 1165 (+4)

засоби ППО ‒ 925 (+2)

літаків – 367 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57)

крилаті ракети ‒ 2437 (+5)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55)

спеціальна техніка ‒ 2863 (+17).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак. Також ворог втратив 1469 одиниць озброєння та військової техніки.