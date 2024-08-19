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​Сили оборони ліквідували ще 1120 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 600 470 військових. 

​Сили оборони ліквідували ще 1120 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1120 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 600 470 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 600470 (+1120)
  • танків ‒ 8513 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15)
  • артилерійських систем – 17104 (+48)
  • РСЗВ – 1165 (+4)
  • засоби ППО ‒ 925 (+2)
  • літаків – 367 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57)
  • крилаті ракети ‒ 2437 (+5)
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55)
  • спеціальна техніка ‒ 2863 (+17).

Дані уточнюються. 

Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак. Також ворог втратив 1469 одиниць озброєння та військової техніки.

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