За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1120 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 600 470 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 600470 (+1120)
- танків ‒ 8513 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15)
- артилерійських систем – 17104 (+48)
- РСЗВ – 1165 (+4)
- засоби ППО ‒ 925 (+2)
- літаків – 367 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57)
- крилаті ракети ‒ 2437 (+5)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55)
- спеціальна техніка ‒ 2863 (+17).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак. Також ворог втратив 1469 одиниць озброєння та військової техніки.