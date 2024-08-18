Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА оприлюднила оновлені дані про наслідки російської атаки на Київщину

Пошкоджені 50 приватних будинків. Два з них зруйновані.

ОВА оприлюднила оновлені дані про наслідки російської атаки на Київщину
Наслідки російського обстрілу Київщини 18 серпня 2024 року

У Київській області ліквідовують наслідки ранкової ракетної атаки Росії.

Як повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко, станом на 18.30 пошкодження зафіксували у шести садових товариствах і трьох населених пунктах одного з районів області.

Пошкоджень зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджені п'ять автівок майстерня, гаражі, лінії електропередач.

Поранених серед населення немає. 

  • 18 серпня вранці російська армія атакувала Київ північнокорейськими балістичними ракетами та крилатими ракетами "Іскандер". Сили ППО знищили всі повітряні цілі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies