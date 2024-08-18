ОВА оприлюднила оновлені дані про наслідки російської атаки на Київщину

Пошкоджені 50 приватних будинків. Два з них зруйновані.

У Київській області ліквідовують наслідки ранкової ракетної атаки Росії.

Як повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко, станом на 18.30 пошкодження зафіксували у шести садових товариствах і трьох населених пунктах одного з районів області.

Пошкоджень зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджені п'ять автівок майстерня, гаражі, лінії електропередач.

Поранених серед населення немає.