Сили ППО знищили 13 повітряних цілей ворога

У ніч на 18 серпня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог запустив північнокорейські ракети "KN-23", крилаті ракети та ударні дрони.
Про це повідомляє командувач повітряних сил України Микола Олещук.
Командувач зазначає, що "всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника: 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 2 балістичні ракети KN-23; 2 керовані авіаційні ракети Х-59; 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136"".
Зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби знищили 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.
Знищено:
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.
- Вранці 18 серпня росіяни двічі атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. Сили ППО знищили всі ворожі ракети.