Сили ППО знищили 13 повітряних цілей ворога

У ніч на 18 серпня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог запустив північнокорейські ракети "KN-23", крилаті ракети та ударні дрони.

Про це повідомляє командувач повітряних сил України Микола Олещук.

Командувач зазначає, що "всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника: 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 2 балістичні ракети KN-23; 2 керовані авіаційні ракети Х-59; 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136"".

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби знищили 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.

Знищено:

2 балістичні ракети KN-23;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Фото: Микола Олещук

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.