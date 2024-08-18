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Сили ППО знищили 13 повітряних цілей ворога

Знищено 2 балістичні ракети KN-23, 3 крилаті ракети та 8 "Шахедів".

Сили ППО знищили 13 повітряних цілей ворога
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 18 серпня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог запустив північнокорейські ракети "KN-23", крилаті ракети та ударні дрони. 

Про це повідомляє командувач повітряних сил України Микола Олещук.

Командувач зазначає, що "всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника: 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 2 балістичні ракети KN-23; 2 керовані авіаційні ракети Х-59; 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136"".

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби знищили 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.

Знищено: 

  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
  • 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Фото: Микола Олещук

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.

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