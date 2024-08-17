Головне за суботу, 17 серпня: ракетні удари по Краматорську та Мирнограду, 98 боєзіткнень, операція в Курській області

Бойові дії на Донеччині, 98 бойових зіткнень, ворожі обстріли, скандал навколо Охматдиту. Яким запам’ятається 906-й день повномасштабної війни.

У вечірньому зверненні 17 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що операція Сил оборони на Курщині триває саме так, як і було заплановано.

“Сьогодні ж генерал Сирський доповідав і щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам”, – сказав президент.

Він подякував кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 за поточну добу відбулося 98 бойових зіткнень.

По території України сьогодні держава-терорист завдала трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 64 авіаудари, скинувши при цьому 58 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 463 дрони-камікадзе та здійснили 2668 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, там впродовж дня агресор 35 разів атакував в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 серпня – в новині.

Російська армія атакувала місто Краматорськ на Донеччині п'ятьма ракетами.

"Одна зі ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід", — повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, закликавши мешканців Донеччини евакуюватися у безпечні міста.

Трьома авіабомбами ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумського району. Через російську агресію поранені двоє людей, повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Сьогодні, 17 серпня 2024 року близько 11:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив два авіаудари по цивільній інфраструктурі м. Ворожба Сумського району. Пошкоджено місцеве підприємство та приватні будинки.

Через 10 хвилин, близько 11:40 ворог скинув авіабомбу на м. Білопілля.

Поранено чоловіка та жінку, яким 40 років, пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.

Увечері росіяни вчергове атакували Мирноград на Донеччині. Поранені щонайменше четверо людей. Одна людина загинула.

"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі — цю інформацію встановлюємо", – написав у телеграмі Вадим Філашкін.

Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Факти, пов'язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство" вивчаються Нацполіцією за зверненням глави МОЗу. Відомо про відкриття кримінального провадження. Триває досудове розслідування.

"Аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ", — зазначив Ляшко.

Подробиці – в новині.

Сьогодні ж Віктор Ляшко тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора НДСЛ "Охматдит" на Олександра Уріна, керівника відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій лікарні.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала заборону діяльності повʼязаних з Росією релігійних організацій.

Про це йдеться у заяві ВРЦіРО від 17 серпня. “Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), 16 серпня 2024 року мали зустріч з Президентом України В. О. Зеленським, під час якої обговорили питання захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України, захисту конституційного порядку і громадської безпеки, прав людини та основоположних свобод в контексті зловживання з боку країни-агресора”, – йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі Рада церков наголосила, що категорично засуджує діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна – і самих українців.

Докладніше – в новині.

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