Він просить обміняти його на полонених “азовців”.

На Курщині взяли в полон командира роти окупантів

Про це повідомили бійці 225 ОШБ.

"Взяли в полон офіцера. Ротний командир, якого ми залишили без роти. Більшість ліквідована, залишки тікають полем, добиваємо", - повідомили бійці.

"Я, молодший лейтенант, Ткачов Андрій Андрійович, командир роти першого мотострілецького батальйону 810 бригади морської піхоти, взятий у полон 225 ОШБ. Прошу обміняти мене на полонених азовців, захисників Маріуполя", - повідомив полонений.

Також українські бійці показали, як залишки роти показують “справжній командний дух” в змаганнях “хто перший покине поле бою”.