Глава держави зазначив, що Україна змогла б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, якби наша далекобійність була достатньою. Дипломатичну роботу у цьому напрямку буде посилено.

У вечірньому зверненні 17 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що сміливість українських воїнів зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів.

“Сьогодні було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там. Я дякую всім нашим підрозділам – кожному солдату і командиру, які тримають фронт, захищають наші позиції та знищують окупанта. Робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що саме в цьому контексті важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни.

“Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. І ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою”, – зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що дипломатична робота буде посилена.

“Будемо наполягати на тому, що потрібні сміливі кроки, сміливі рішення. Потрібно те, що дійсно змінює курс війни, веде її до справедливого миру, до реального завершення – саме такого, якого ми потребуємо. І ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, – щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери”, – сказав президент.

Він зазначив, що протягом усього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство. І в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей. Те, що дійсно відповідає силі Британії.

“Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась. Ми будемо говорити, як це виправити. Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці – увесь наш народ, – коли захищають свою незалежність”, – наголосив Зеленський.