У Краматорську Донецької області з-під завалів житлового будинку, у який влучили росіяни, врятували чоловіка.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок ворожого удару двоповерховий будинок було частково зруйновано.
“Під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу надзвичайники врятували з-під завалів пораненого чоловіка 1962 р.н. та передали працівникам швидкої медичної допомоги”, ‒ йдеться у повідомленні ДСНС.
Всього рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій.
Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені.
Російська армія атакувала місто Краматорськ на Донеччині п'ятьма ракетами. Одна зі ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід.