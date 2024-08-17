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У Краматорську з-під завалів житлового будинку врятували чоловіка

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені.

У Краматорську з-під завалів житлового будинку врятували чоловіка
Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області з-під завалів житлового будинку, у який влучили росіяни, врятували чоловіка.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ворожого удару двоповерховий будинок було частково зруйновано.

“Під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу надзвичайники врятували з-під завалів пораненого чоловіка 1962 р.н. та передали працівникам швидкої медичної допомоги”, ‒ йдеться у повідомленні ДСНС.

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Всього рятувальники розібрали 0,5 т будівельних конструкцій.

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені.

Фото: ДСНС

Російська армія атакувала місто Краматорськ на Донеччині п'ятьма ракетами. Одна зі ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід.

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