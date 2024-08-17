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В Україні без електропостачання близько 500 населених пунктів

Ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів.

В Україні без електропостачання близько 500 населених пунктів
Фото: Укренерго

Через російські обстріли знеструмлено понад 8 тисяч споживачів у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. 

Про це інформує Міненерго.

Також через пошкодження газопроводів та техпорушення без газу понад одна тисяча абонентів у чотирьох областях. Енергетики відновили електропостачання для понад 6 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії.

Застосування графіків відключення електрики не передбачається.

Водночас, ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованих російських атак на енергетику. 

Було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей, і наразі РФ продовжує щоденно обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Триває масштабна ремонтна кампанія та відновлення енергооб’єктів для підготовки до осінньо-зимового періоду.

“Важливо раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Це допомагає енергосистемі працювати більш стабільно”. — зазначили в Міненерго.

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