Росіяни запустили п'ять ракет по Краматорську на Донеччині

Внаслідок обстрілів одна людина постраждала. В ОВА закликають до евакуації.

Російська армія атакувала місто Краматорськ на Донеччині п'ятьма ракетами. Триває рятувальна операція.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Одна зі ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід", — ідеться у повідомленні.

Наразі відомо про 1 людину, яка перебуває під завалами — триває рятувальна операція. Наслідки обстрілу встановлюються.

Вадим Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися у безпечні міста.