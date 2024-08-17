Росіяни запустили п'ять ракет по Краматорську на Донеччині

Російська армія атакувала місто Краматорськ на Донеччині п'ятьма ракетами. Триває рятувальна операція.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Одна зі ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід", — ідеться у повідомленні.
Наразі відомо про 1 людину, яка перебуває під завалами — триває рятувальна операція. Наслідки обстрілу встановлюються.
Вадим Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися у безпечні міста.
- Російська армія за добу вбила двох жителів Донецької області, ще двох поранила.