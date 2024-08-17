"Нептун", Sea Baby, Богдана: президент показав українську зброю, яка нищить окупантів

Зеленський показав українські розробки для боротьби з окупантами.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео зброї українського виробництва, яка нищить російських окупантів на морі, на землі і в повітрі.

Зокрема, президент показав зброю українського виробництва:

На морі з ворогом боряться протикорабельна ракета Нептун, надводні дрони Sea Baby та MAGURA.

На землі росіян нищать самохідна артилерійська установка (САУ) Богдана, протитанкові ракетні комплекси Стугна та Корсар.

У повітрі: безпілотний авіаційний комплекс із баражувальними боєприпасами Бобер, а також безпілотники Морок та Лютий.