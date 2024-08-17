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"Нептун", Sea Baby, Богдана: президент показав українську зброю, яка нищить окупантів

Зеленський показав українські розробки для боротьби з окупантами.

"Нептун", Sea Baby, Богдана: президент показав українську зброю, яка нищить окупантів
Sea baby
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський опублікував відео зброї українського виробництва, яка нищить російських окупантів на морі, на землі і в повітрі. 

Зокрема, президент показав зброю українського виробництва:

На морі з ворогом боряться протикорабельна ракета Нептун, надводні дрони Sea Baby та MAGURA.

На землі росіян нищать самохідна артилерійська установка (САУ) Богдана, протитанкові ракетні комплекси Стугна та Корсар.

У повітрі: безпілотний авіаційний комплекс із баражувальними боєприпасами Бобер, а також безпілотники Морок та Лютий.

  • Протягом першого кварталу 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.
  • У грудні минулого року міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що спроможності оборонного сектору вшестеро більші за бюджет на закупівлю зброї.
  • Вже у березні цього року гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін заявив, що спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони.
  • Розрив між можливостями українських компаній з виробництва зброї та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, у 2024 році складає 10 мільярдів доларів. Український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів доларів у рік. З них 6 мільярдів законтрактовані, 4 мільярди відомство хоче покрити всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть дати партнери.
  • 70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів спрямували саме на контрактування у них.
  • Серед 500 оборонних компаній, які працюють на цьому ринку в Україні, 80% є приватними. На початку повномасштабного вторгнення приватні компанії займали 20% сектору.
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