Росіяни пошкодили освітній заклад на Херсонщині

Російська армія минулої доби атакувала 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля та освітній заклад.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Качкарівка, Садове, Михайлівка, Антонівка, Дар'ївка, Берислав, Велетенське, Золота Балка, Дудчани, Новокаїри, Зимівник, Степанівка, Понятівка, Комишани, Новорайськ, Зміївка, Дудчани, Одрадокам'янка та місто Херсон.

"російські військові поцілили в адмінбудівлі, освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 приватних будинків.Також окупанти пошкодили господарчі споруди та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.