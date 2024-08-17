Протягом дня росіяни здійснили 85 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Краснопільська громада: відбулися пуск НАР з гелікоптерів (32 вибухи), артилерійські обстріли (16 вибухів), обстріли з мінометів (9 вибухів), удари FPV дронами (15 вибухів).

Шалигинська громада: були авіаудари КАБ (11 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів), артилерії (2 вибухи), завдав авіаудару КАБ (3 вибухи) та FPV дронами (5 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та FPV дронами (6 вибухів).

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