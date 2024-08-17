Протягом дня росіяни здійснили 85 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Протягом дня росіяни здійснили 85 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 178 вибухів, повідомила Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (9 вибухів) та удар БпЛА типу «Ланцет (2 вибухи).
Миропільська громада: були авіаудари КАБ (3 вибухи), ракетний удар (1 вибух).
Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та FPV дронами (6 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів), артилерії (2 вибухи), завдав авіаудару КАБ (3 вибухи) та FPV дронами (5 вибухів).
Шалигинська громада: були авіаудари КАБ (11 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
Дружбівська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримала 8-річна дитина.
Великописарівська громада: завдано удари FPV дронами (6 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), артобстріл (1 вибух).
Глухівська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи), обстріл з міномету (3 вибухи).
Річківська громада: був авіаудар КАБ (1 вибух).
Білопільська громада: завдано авіаударів КАБ (8 вибухів). Внаслідок авіаудару поранено 2 цивільні особи.
Новослобідська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
Краснопільська громада: відбулися пуск НАР з гелікоптерів (32 вибухи), артилерійські обстріли (16 вибухів), обстріли з мінометів (9 вибухів), удари FPV дронами (15 вибухів).
Сумська громада: був ракетний удар (1 вибух).