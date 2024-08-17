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Росіяни атакували Нікопольщину півтори десятка разів, постраждав чоловік

Потерпали Нікополь, Марганецька,  Покровська і Мирівська громади. 

Росіяни атакували Нікопольщину півтори десятка разів, постраждав чоловік
наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня росіяни атакували Нікопольщину півтора десятки разів. Били артилерією і дронами-камікадзе. Постраждав чоловік. 

Про таке повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Потерпали Нікополь, Марганецька,  Покровська і Мирівська громади. 

Постраждав 30-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.  

Сталося кілька пожеж, які рятувальники приборкали. Пошкоджені інфраструктура, база відпочинку, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач.

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу

У ніч на 14 серпня окупанти пошкодили соціальний заклад на Дніпропетровщині.

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