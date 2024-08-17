Упродовж дня росіяни атакували Нікопольщину півтора десятки разів. Били артилерією і дронами-камікадзе. Постраждав чоловік.
Про таке повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади.
Постраждав 30-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Сталося кілька пожеж, які рятувальники приборкали. Пошкоджені інфраструктура, база відпочинку, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач.
У ніч на 14 серпня окупанти пошкодили соціальний заклад на Дніпропетровщині.