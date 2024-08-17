У Мирнограді росіяни поцілили у недобудову, є поранені і загиблі

Сьогодні, 17 серпня, увечері росіяни вчергове атакували Мирноград на Донеччині. Поранені щонайменше четверо людей. Одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі — цю інформацію встановлюємо", – написав він у телеграмі.

Рятувальна операція триває.

Росіяни запустили п'ять ракет по Краматорську на Донеччині, постраждала людина.