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У Мирнограді росіяни поцілили у недобудову, є поранені і загиблі

Ворог поцілив у недобудовану дев'ятиповерхівку.

У Мирнограді росіяни поцілили у недобудову, є поранені і загиблі
Наслідки обстрілу Мирнограда
Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 17 серпня, увечері росіяни вчергове атакували Мирноград на Донеччині. Поранені щонайменше четверо людей. Одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі — цю інформацію встановлюємо", – написав він у телеграмі. 

Рятувальна операція триває.

Росіяни запустили п'ять ракет по Краматорську на Донеччині, постраждала людина.

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