Трьома авіабомбами ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумського району. Через російську агресію поранені двоє людей.
Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
Сьогодні, 17 серпня 2024 року близько 11:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив два авіаудари по цивільній інфраструктурі м. Ворожба Сумського району.
Пошкоджено місцеве підприємство та приватні будинки.
Через 10 хвилин, близько 11:40 ворог скинув авіабомбу на м. Білопілля.
Поранено чоловіка та жінку, яким 40 років, пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.
"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
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