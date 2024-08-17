Росіяни скинули на область три авіабомби.

Трьома авіабомбами ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумського району. Через російську агресію поранені двоє людей.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Сьогодні, 17 серпня 2024 року близько 11:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив два авіаудари по цивільній інфраструктурі м. Ворожба Сумського району.

Пошкоджено місцеве підприємство та приватні будинки.

Через 10 хвилин, близько 11:40 ворог скинув авіабомбу на м. Білопілля.

Поранено чоловіка та жінку, яким 40 років, пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.

Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки атаки на Сумщину

Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідок атаки на Сумщину

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.