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Унаслідок чергової атаки РФ на Сумщині поранені двоє людей, пошкоджена цивільна інфраструктура

Росіяни скинули на область три авіабомби.

Унаслідок чергової атаки РФ на Сумщині поранені двоє людей, пошкоджена цивільна інфраструктура
Наслідки атаки на Сумщину
Фото: Сумська обласна прокуратура

Трьома авіабомбами ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумського району. Через російську агресію поранені двоє людей.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. 

Сьогодні, 17 серпня 2024 року близько 11:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив два авіаудари по цивільній інфраструктурі м. Ворожба Сумського району. 

Пошкоджено місцеве підприємство та приватні будинки.

Через 10 хвилин, близько 11:40 ворог скинув авіабомбу на м. Білопілля. 

Поранено чоловіка та жінку, яким 40 років, пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.

Наслідки атаки на Сумщину
Фото: Сумська обласна прокуратура
Наслідки атаки на Сумщину
Наслідок атаки на Сумщину
Фото: Сумська обласна прокуратура
Наслідок атаки на Сумщину

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

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