ЗМІ: Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом

Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, адже згідно з поточним бюджетним плануванням федерального уряду, грошей на це немає.

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. У відповіді на запит Суспільного в німецькому міністерстві фінансів повідомили, що частину допомоги перенаправляти на міжнародні програми.

За даними газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер ще 5 серпня поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде асигнована лише та допомога, яка уже була затверджена, жодні інші заявки не будуть схвалені.

У п'ятницю керівник Комітету оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер заявив, що Німеччина може передати Україні броньовані транспортні машини "Fuchs" і танки "Leopard-2".

"Наразі ми віддали 5% наших Леопардів-2 і 0% наших Фухсів. Ми можемо більше – тим паче, що ми замовили 123 «Леопарди-2» і стоїмо перед рішенням щодо «Фухсів». Наша допомога має вирішальне значення в боротьбі з агресивною війною Путіна", – сказав він.