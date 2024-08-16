Мінфін: за сім місяців Україна залучила майже 900 млрд грн боргового фінансування

Із цієї суми понад третина надходжень - від облігацій.

За січень – липень 2024 року фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету сягнули 873,2 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Із цієї суми від розміщення облігацій на фінансування держбюджету спрямували понад третину запозичень - 279,2 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучили 594 млрд грн (68% від загального обсягу), а саме:

335,4 млрд грн (7,89 млрд євро) надходження коштів позики ЄС у межах реалізації механізму перехідного фінансування (Bridge Finance) та пільгової довгострокової позики ЄС Ukraine Facility;

124,1 млрд грн (2,3 млрд СПЗ) надходження коштів МВФ;

57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів від Канади;

54,93 млрд грн (1,4 млрд дол.) надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

11,2 млрд грн (297 млн дол.) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE);

8,9 млрд грн (229,4 млн дол.) надходження коштів позики МБРР у межах фінансування «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARIZE);

0,79 млрд. грн (20 млн дол.) надходження коштів позики МБРР, проєкт «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

0,12 млрд грн (3 млн євро) надходження коштів позики МБРР, проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя»;

0,12 млрд грн (3 млн дол.) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

У Мінфіні нагадали, що усі внутрішні ресурси держбюджету (податки, збори та внутрішні запозичення) спрямовуються на фінансування потреб сектору безпеки та оборони. Натомість, зовнішні залучення від міжнародних партнерів використовуються для покриття невійськових видатків. Це соціальна підтримка населення, охорона здоров’я, освіта та інші критично важливі гуманітарні сфери.