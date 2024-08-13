САП повідомила про завершення слідства у справі нардепа Дубневича про розкрадання газу

Наразі обвинувальні акти щодо п’яти учасників злочину направили до суду, а на майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» наклали арешт.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення завершити слідство у справі щодо нардепа Ярослава Дубневича, підозрюваного в організації розкрадання газу на 2,1 млрд грн.

Як повідомила САП, депутатові інкримінують організацію заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізацію незаконно отриманого прибутку.

Досудове розслідування встановило, що протягом 2013–2017 років Дубневич, залучивши 5 інших осіб, організував схему з газом підконтрольними службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівщина).

Під контролем депутата підприємства-власники ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Але «пільговий» газ ТЕЦ не постачали населенню, а використали в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за ринковою ціною.

Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.

Упродовж 2013–2018 років народний депутат організував відмивання частини коштів через переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, їх змішування, маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері сонячної енергетики.

10 жовтня 2023 року Дубневичу повідомили про підозру.

Наразі обвинувальні акти щодо п’яти учасників злочину направили до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» наклали арешт.