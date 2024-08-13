Арбітражний трибунал в Парижі розгляне позов "Укренерго" проти Росії

Арбітражний суд у Парижі розгляне та ухвалить рішення за позовами "Укренерго" поданими проти РФ у 2019 році щодо захоплених активів в Криму.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Арбітражний трибунал в Парижі, призначений для розгляду справи Постійною палатою третейського суду, 5 серпня ухвалив рішення на користь "Укренерго", визнавши що суд має юрисдикцію на розгляд спору. Це означає, що у підсумку – Арбітражний трибунал заслухає та ухвалить рішення за позовами "Укренерго", поданими компанією проти РФ у 2019 році", – ідеться у повідомленні.

Мова йде про позови, в яких "Укренерго" вимагає від Росії виплати компенсації за незаконно експропрійовані енергетичні активи та інвестиції в Криму. Зокрема, це 17 підстанцій та понад 1300 кілометрів ліній електропередачі. Загальна сума завданих окупантами збитків оцінюється у 527 мільйонів євро.

Фото: Укренерго

В компанії пояснили, що російська сторона намагалася доводити, що арбітраж не має повноважень розглядати позов, але ці аргументи відхилили.

"Рішення про відхилення скарг росіян – нарешті відкриває шлях до розгляду справи по суті. На відміну від інших подібних справ за позовами українських компаній проти держави-агресора, у суді за поданням "Укренерго" – Росія бере активну участь: представники генеральної прокуратури РФ присутні під час засідань трибуналу", – додають вкомпанії.

В "Укренерго" зазначають, що арбітрам знадобилося 11 місяців, щоб проаналізувати аргументи сторін і ухвалити своє рішення щодо юрисдикції розгляду справи.

"Зараз ми готуємось до наступних етапів розгляду в суді. Розуміємо, що цей шлях буде ще тривалим і досить складним. Але врешті-решт агресор до останньої копійки заплатить за збитки, завдані українській енергосистемі", – кажуть в "Укренерго".