Справа Shakoor: опоненти ПриватБанку ставлять під сумнів правдивість інформації про визнання Банком Англії процедури bail-in

Господарський суд м. Києва 14 серпня 2024 року продовжить розгляд справи № 910/17306/21 за позовом компанії Shakoor, яка оскаржує процедуру bail-in, як власник єврооблігацій ПриватБанку. Про це повідомляє PrivatBank_insider.

В рамках судового засідання буде продовжено розгляд клопотання позивачів про необхідність витребування доказів у Банку Англії. Позивач вважає, що Банк Англії не оцінював, не досліджував і не встановлював правомірність процедури bail-in, а відповідна інформація не відповідає дійсності.

Адвокати ПриватБанку вважають клопотання про витребування доказів у Банку Англії абсурдним, оскільки в даному судовому процесі відбувається розгляд спору щодо дійсності конкретного договору bail-in, який був укладений значно раніше, ніж взагалі Банк Англії щось почав оцінювати. А також зазначають, що вимоги про витребування такого договору не відповідають підставам, необхідним для заявлення такого клопотання.

Суди за позовом Shakoor тривають вже понад два роки. Майже одразу після подачі до позова Shakoor доєдналися компанії J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited та маловідомий український ФОП Сазонов Д. В. Проте міжнародні інвестиційні банки UBS AG та J.P. Morgan Securities plc подали до суду заяви про відкликання своїх позовів та вийшли зі справи.

Таким чином, маловідомі позивачі намагаються отримати рішення суду про визнання недійсним договору bail-in з метою подальшого стягнення з державного ПриватБанку сотень мільйонів доларів США.

Під час націоналізації ПриватБанку процедура bail-in дозволила збільшити статутний капітал банку майже на 29,4 млрд грн. Цю процедуру визнав Банк Англії та підтвердив Лондонський арбітражний суд, що не завадило Shakoor Capital Limited ініціювати справу в українському суді.