АРМА отримало незалежну оцінку 20 колекційних годинників Медведчука

Найдорожчі - Breguet 4416K за 1 859 013 грн та Patek Philippe за 1 271 503 грн.

Нацагентство з розшуку і менеджменту арештованих активів отримало незалежну оцінку 20 колекційних годинників, які раніше належали Віктору Медведчуку.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

ТОВ “PolonEX”, яке виграло конкурс на оцінювача цього активу, оцінило колекцію у понад 10,6 млн гривень.

Найдорожчі годинники - Breguet 4416K за 1 859 013 грн та Patek Philippe за 1 271 503 грн. Є в колекції і "Москва".

"Радує, що годинник «Москва Кремль» отримав найнижчу оцінку – всього 17,4 тис. грн", - додала Дума.

Крім того, придбаний ексдепутатом автомобіль MAYBACH уже реалізовують на "Прозорро.Продажі".