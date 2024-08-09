Україна пропонує зміни у процесі обміну єврооблігацій, які дозволять зменшити державний борг

9 серпня Україна оголосила на Лондонській та Ірландській фондових біржах про пропозицію обміну і запит на згоду зміни умов державних єврооблігацій, які перебувають в обігу, і гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму понад $20 млрд, передає "Інтерфакс-Україна".

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца зазначив, що йдеться про перехід до вирішального етапу операції з відновлення боргової стійкості нашої держави. Якщо її вдасться реалізувати повною мірою, Україна зменшить свій державний борг на $8,67 млрд і заощадить $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року.

"Сьогодні бондхолдери розпочинають голосування щодо пропозиції обміну та затвердження змін умов наших єврооблігацій відповідно до принципових домовленостей, досягнутих із Комітетом кредиторів 22 липня", - сказав Буца.

Міністерство фінансів відзначило, що цей етап є підсумком майже двох років консультацій з інвестиційною спільнотою. Ці консультації мали допомогти визначити оптимальні умови для всіх сторін, зокрема, з МВФ та офіційними кредиторами.

Буца сказав, що ринок позитивно сприйняв угоду, а транзакція 9 серпня "має всі необхідні складові успіху".