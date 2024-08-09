Україна пропонує зміни у процесі обміну єврооблігацій, які дозволять зменшити державний борг

9 серпня Україна оголосила на Лондонській та Ірландській фондових біржах про пропозицію обміну і запит на згоду зміни умов державних єврооблігацій, які перебувають в обігу, і гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму понад $20 млрд, передає "Інтерфакс-Україна".
Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца зазначив, що йдеться про перехід до вирішального етапу операції з відновлення боргової стійкості нашої держави. Якщо її вдасться реалізувати повною мірою, Україна зменшить свій державний борг на $8,67 млрд і заощадить $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року.
"Сьогодні бондхолдери розпочинають голосування щодо пропозиції обміну та затвердження змін умов наших єврооблігацій відповідно до принципових домовленостей, досягнутих із Комітетом кредиторів 22 липня", - сказав Буца.
Міністерство фінансів відзначило, що цей етап є підсумком майже двох років консультацій з інвестиційною спільнотою. Ці консультації мали допомогти визначити оптимальні умови для всіх сторін, зокрема, з МВФ та офіційними кредиторами.
Буца сказав, що ринок позитивно сприйняв угоду, а транзакція 9 серпня "має всі необхідні складові успіху".
- У червні цього року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що його відомство продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій.
- Минулого місяця бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт щодо надання уряду права на тимчасове припинення виплат за зовнішнім державним боргом.
- Україна має непогашених облігацій на 19,7 млрд доларів і винна 2,6 млрд доларів за ВВП-варантами – інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким прив'язані до рівня економічного зростання. Варанти були створені під час реструктуризації боргу України у 2015 році. Україна наразі не змогла домовитися з власниками облігацій. Вона пропонує списати від 25 до 60% – залежно від ситуації в країні. Кредитори – не більш ніж 20%. Якщо переговори зайдуть у глухий кут, це буде потужним стимулом для зростання курсу на всіх сегментах валютного ринку. Якщо умови реструктуризації виявляться сприятливими для України, курс нацвалюти залишиться відносно стабільним щонайменше до осені 2024-го, йдеться у матеріалі "Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками".