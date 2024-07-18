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Бюджетний комітет рекомендував дозволити уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом

Призупинення має відбутися, якщо до 10 серпня не домовляться про реструктуризацію.

Бюджетний комітет рекомендував дозволити уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом
Роксолана Підласа
Фото: Ян Доброносов

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт щодо надання уряду права на тимчасове припинення виплат за зовнішнім державним боргом (11396-1).

Це право може бути використано, якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 1 жовтня (уточнено дату замість 10 серпня – дедлайну купонних виплат по кожному з випусків державних облігацій з погашенням у 2026-му), пояснила голова комітету Роксолана Підласа. Вона нагадала, що схоже технічне рішення застосовували в 2015 році, коли в травні ухвалили закон "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом". 

Тоді держава в кінці серпня домовилася з інвесторами і оголосила про завершення операції в листопаді. 

Також цей законопроєкт дозволяє уряду взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн доларів + відсотки). 

"На жаль, ми вимушені констатувати, що самостійно таку реструктуризацію Агентство відновлення зробити не в змозі, що створює прямий ризик для державного бюджету", – пояснила Підласа.

За її словами, МВФ підтримав цей законопроєкт, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України – зобов’язання, яке Україна на себе взяла в Меморандумі з фондом.

"Будемо просити ВРУ підтримати цей проект на найближчому пленарному засіданні, оскільки він є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року", – додала депутатка. 

  • Україна має непогашених облігацій на 19,7 млрд доларів і винна 2,6 млрд доларів за ВВП-варантами – інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким прив'язані до рівня економічного зростання. Варанти були створені під час реструктуризації боргу України у 2015 році. Україна наразі не змогла домовитися з власниками облігацій. Вона пропонує списати від 25 до 60% – залежно від ситуації в країні. Кредитори – не більш ніж 20 %. Якщо переговори зайдуть у глухий кут, це буде потужним стимулом для зростання курсу на всіх сегментах валютного ринку. Якщо умови реструктуризації виявляться сприятливими для України, курс нацвалюти залишиться відносно стабільним щонайменше до осені 2024-го, йдеться у матеріалі "Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками". 
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