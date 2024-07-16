Україні передають обладнання з Вільнюської ТЕС

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання із закритої ТЕС-3 у Вільнюсі для відновлення пошкодженої російськими ударами інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Ми підписали угоду, яка дозволяє збільшити гуманітарну допомогу, яку компанія надає постраждалій від війни Україні. Ми неспроста вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕС 3. Крім того, що він добре працюватиме в енергетичній інфраструктурі України, він також відповідає потребам оператора системи передачі", – зазначила Аста Сунгайлієне, генеральна директорка Ignitis Gamyba.

Діяльність Вільнюської ТЕС-3 була зупинена в 2015 році, оскільки витрати на експлуатацію були занадто високими. Тоді встановили, що блоки не мають істотного впливу на стабільність електроенергетичної системи.

"Незважаючи на те, що завод не працює вже дев’ять років, ми змогли зберегти його обладнаннявоно повністю працездатне. Станція із загальною тепловою та електричною потужністю майже 1000 МВт працювала понад 30 років і забезпечувала теплом приблизно половину Вільнюса. Тепер це обладнання сприятиме відновленню життєво важливої інфраструктури в Україні", – заявила глава компанії.

Пакет гуманітарної допомоги, який передає компанія, включає понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕС-3.

З міркувань безпеки не розголошують подробиць угоди, включаючи назви, потужність обладнання або електростанції, на які воно буде передано.

"Важливо зазначити, що найшвидша доставка та підключення обладнання до української енергосистеми має бути головним пріоритетом у цей критичний період", – повідомили у компанії.

Також додали, що Ignitis Gamyba планує надавати гуманітарну допомогу Україні в кілька етапів і забезпечити надходження критично важливого обладнання в Україну до того, як зросте попит на електроенергію.