​Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у понеділок

15 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

Про це повідомило Укренерго.

За інформацією компанії, із 16.00 по 24.00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно

В інші години діятимуть три черги відключень.