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​Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у понеділок

Обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

​Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у понеділок
Відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

15 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

Про це повідомило Укренерго.

За інформацією компанії, із 16.00 по 24.00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно

В інші години діятимуть три черги відключень.

  • Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області. 
  • Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".
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