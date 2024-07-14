​Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у понеділок

15 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.
Про це повідомило Укренерго.
За інформацією компанії, із 16.00 по 24.00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно
В інші години діятимуть три черги відключень.
- Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.
- Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".