У міноборони РФ підтвердили застосування авіабомби ФАБ-3000 по Харківщині

В Росії знову розповідають, що начебто нанесли удар по "пункту тимчасової дислокації ЗСУ".

Міністерство оборони РФ підтвердило застосування авіаційної бомби ФАБ-3000 по Харківській області. У Кремлі знову розповідають, що, начебто, нанесли удар по "пункту тимчасової дислокації ЗСУ" за допомогою бомбардувальника Су-34.

Про застосування ФАБ-3000 міноборони Росії повідомило у Telegram.

"Удар наносився авіаційною бомбою ФАБ-3000 із універсальним модулем планування та корекції. Після успішного виконання польотного завдання екіпаж благополучно повернувся на аеродром вильоту", – повідомили у міноборони РФ.

Також Кремль зазначає, що застосування авіабомби ФАБ-3000 відбулося вперше.