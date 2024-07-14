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У міноборони РФ підтвердили застосування авіабомби ФАБ-3000 по Харківщині

В Росії знову розповідають, що начебто нанесли удар по "пункту тимчасової дислокації ЗСУ".

У міноборони РФ підтвердили застосування авіабомби ФАБ-3000 по Харківщині
ФАБ-3000
Фото: Вікіпедія

Міністерство оборони РФ підтвердило застосування авіаційної бомби ФАБ-3000 по Харківській області. У Кремлі знову розповідають, що, начебто, нанесли удар по "пункту тимчасової дислокації ЗСУ" за допомогою бомбардувальника Су-34.

Про застосування ФАБ-3000 міноборони Росії повідомило у Telegram.

"Удар наносився авіаційною бомбою ФАБ-3000 із універсальним модулем планування та корекції. Після успішного виконання польотного завдання екіпаж благополучно повернувся на аеродром вильоту", – повідомили у міноборони РФ.

Також Кремль зазначає, що застосування авіабомби ФАБ-3000 відбулося вперше.

  • У червні в Інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК) по українських позиціях у Харківській області. 
  • Російські джерела публікували кадри застосування ФАБ-3000 в Липцях Харківської області 20 червня. Водночас бомба впала поруч з наміченою ціллю. 
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