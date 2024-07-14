За тиждень ЗСУ ліквідували 8100 окупантів та понад 1300 одиниць російської техніки

Упродовж тижня Сили оборони знищили ворожий літак, 45 російських ракет і близько 8100 окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За тиждень з 7 по 14 липня 2024 року втрати противника склали близько 8100 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ. Ворог втратив 1355 одиниць озброєння та військової техніки:

Фото: Олександр Павлюк

51 танк

166 бойових броньованих машин

325 артилерійських систем

4 РСЗВ

11 установок ППО

435 одиниць автотехніки

71 одиниця спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 45 ракет та 246 БпЛА.

За добу Сили оборони ліквідували 1320 окупантів, 7 ворожих танків та 10 одиниць спецтехніки ворога.