За тиждень ЗСУ ліквідували 8100 окупантів та понад 1300 одиниць російської техніки

Упродовж тижня Сили оборони знищили ворожий літак, 45 російських ракет і близько 8100 окупантів.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
За тиждень з 7 по 14 липня 2024 року втрати противника склали близько 8100 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ. Ворог втратив 1355 одиниць озброєння та військової техніки:
- 51 танк
- 166 бойових броньованих машин
- 325 артилерійських систем
- 4 РСЗВ
- 11 установок ППО
- 435 одиниць автотехніки
- 71 одиниця спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 45 ракет та 246 БпЛА.
За добу Сили оборони ліквідували 1320 окупантів, 7 ворожих танків та 10 одиниць спецтехніки ворога.