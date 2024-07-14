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За тиждень ЗСУ ліквідували 8100 окупантів та понад 1300 одиниць російської техніки

Знищено ворожий літак, 45 ракет та 246 БпЛА.

За тиждень ЗСУ ліквідували 8100 окупантів та понад 1300 одиниць російської техніки
Фото: Міністерство оборони України

Упродовж тижня Сили оборони знищили ворожий літак, 45 російських ракет і близько 8100 окупантів. 

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За тиждень з 7 по 14 липня 2024 року втрати противника склали близько 8100 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ. Ворог втратив 1355 одиниць озброєння та військової техніки:

Фото: Олександр Павлюк

  • 51 танк
  • 166 бойових броньованих машин
  • 325 артилерійських систем
  • 4 РСЗВ
  • 11 установок ППО
  • 435 одиниць автотехніки
  • 71 одиниця спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 45 ракет та 246 БпЛА.

За добу Сили оборони ліквідували 1320 окупантів, 7 ворожих танків та 10 одиниць спецтехніки ворога.

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