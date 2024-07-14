Міненерго: через спеку на заході України виникли пожежі на енергетичних обʼєктах

Через пожежу вимикалася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, яка з’єднує енергосистеми України та Молдови.

У західних областях України вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Роботу підстанції відновили.

Про це повідомляє Міненергетики.

Як зазначають у повідомленні, в Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів.

Спека також спричинила деякі надзвичайні ситуації, зокрема займання на енергообʼєктах. Зокрема, на заході країни вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано.

Окрім цього, вночі відключилася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, яка з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку ліквідували.

Також у Дніпропетровській області через бойові дії вимикалася повітряна лінія електропередачі, що призвело до знеструмлення підстанції та побутових споживачів. Пізніше лінію повторно відключили через пожежу.