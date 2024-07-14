CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Президент Латвії назвав чотири кроки, які призведуть до того, що Росія сама шукатиме миру
Президент Латвії назвав чотири кроки, які призведуть до того, що Росія сама шукатиме миру
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
В Україні очікується спека до +41°С
В Україні очікується спека до +41°С
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міненерго: через спеку на заході України виникли пожежі на енергетичних обʼєктах

Через пожежу вимикалася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, яка з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Міненерго: через спеку на заході України виникли пожежі на енергетичних обʼєктах
Фото: Олександр Старух /Запорізька ОВА

У західних областях України вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Роботу підстанції відновили.

Про це повідомляє Міненергетики.

Як зазначають у повідомленні, в Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів.

Спека також спричинила деякі надзвичайні ситуації, зокрема займання на енергообʼєктах. Зокрема, на заході країни вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано.

Окрім цього, вночі відключилася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, яка з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку ліквідували.

Також у Дніпропетровській області через бойові дії вимикалася повітряна лінія електропередачі, що призвело до знеструмлення підстанції та побутових споживачів. Пізніше лінію повторно відключили через пожежу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies