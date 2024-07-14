Російська армія здійснила понад 370 ударів по Запорізькій області, є поранений

Упродовж доби російська армія завдала 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак по Василівському району поранено людину.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, 150 БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.
14 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине.
209 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного та Гуляйпільського.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.