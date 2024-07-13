Фахівці “Київводоканалу” локалізовують витік води на вул. Михайла Гришка у Дарницькому районі, повідомляє КМДА.

Наразі відключення споживачів не здійснюють. Аварійно-відновлювальна бригада працює на місці для визначення місця пошкодження.

Патрульна поліція повідомляє, у зв'язку з проривом труби на вулиці Михайла Гришка рух транспорту обмежено. На місці працюють відповідні служби, які проводять ремонтні роботи.

Нагадаємо, прокуратура почала розслідувати причини прориву трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plazа. Йдеться про можливу розтрату бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів.