Ворог скинув на Новоочеретувате на Донеччині 2 КАБи, 2 людини вбиті й 1 поранена

Ворог скинув на Новоочеретувате Комарської громади Донецької області дві керовані авіабомби, внаслідок чого 2 людини вбиті й 1 поранена. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні ввечері росіяни скинули на село дві керовані авіабомби, одна з них влучила на подвір'я будинку, де й були всі три жертви удару.

Всього пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач.

Раніше Філашкін повідомив, що на Донеччині за сьогодні внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 4 отримали поранення. Зокрема, ворог обстріляв Костянтинопольське, Часів Яр, Нью-Йорк.