Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог скинув на Новоочеретувате на Донеччині 2 КАБи, 2 людини вбиті й 1 поранена

Пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач.

Ворог скинув на Новоочеретувате на Донеччині 2 КАБи, 2 людини вбиті й 1 поранена
Фото: Донецька ОВА

Ворог скинув на Новоочеретувате Комарської громади Донецької області дві керовані авіабомби, внаслідок чого 2 людини вбиті й 1 поранена. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Сьогодні ввечері росіяни скинули на село дві керовані авіабомби, одна з них влучила на подвір'я будинку, де й були всі три жертви удару.

Всього пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач.

Раніше Філашкін повідомив, що на Донеччині за сьогодні внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 4 отримали поранення. Зокрема, ворог обстріляв Костянтинопольське, Часів Яр, Нью-Йорк.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies