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Росіяни будують уніфіковані пускові установки для “Калібрів” та “Оніксів”, – речник ВМС ЗСУ

Плетенчук наголосив, що росіяни застосовують "Калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак.

Росіяни будують уніфіковані пускові установки для “Калібрів” та “Оніксів”, – речник ВМС ЗСУ
Дмитро Плетенчук
Фото: Вікіпедія

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни будують уніфіковані пускові установки для “Калібрів” та “Оніксів”, передає Укрінформ.

"Калібри" залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак процент збиття цих ракет є високим. За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків - і для "Калібрів", і для "Оніксів", - розповів він.

Плетенчук наголосив, що росіяни застосовують "Калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.

Він також розповів, що наразі у Чорному та Азовському морях уже кілька днів не спостерігаються носії крилатих ракет. При цьому у Чорному морі кораблі росіян відсутні, в Азовському - зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації.

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