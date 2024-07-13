Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ударів РФ загинув начальник Харківського районного управління ДСНС і поліцейський

Окупанти завдали повторного удару по селищу Буди на Харківщині.

Унаслідок ударів РФ загинув начальник Харківського районного управління ДСНС і поліцейський
Фото: ДСНС

У Харківській області внаслідок повторного російського удару по селищу Буди загинули рятувальник та поліцейський.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Сьогодні у другій половині дня ворожі війська завдали ракетного удару по селищу Буди Харківського району. Коли екстрені служби прибули на місце події, російські терористи вдарили вдруге по тій самій локації”, ‒ зазначили надзвичайники.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Унаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Серед поранених ‒ троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

Фото: ДСНС
\

Фото: ДСНС

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies