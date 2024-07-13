Унаслідок ударів РФ загинув начальник Харківського районного управління ДСНС і поліцейський

Окупанти завдали повторного удару по селищу Буди на Харківщині.

У Харківській області внаслідок повторного російського удару по селищу Буди загинули рятувальник та поліцейський.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Сьогодні у другій половині дня ворожі війська завдали ракетного удару по селищу Буди Харківського району. Коли екстрені служби прибули на місце події, російські терористи вдарили вдруге по тій самій локації”, ‒ зазначили надзвичайники.

Унаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Серед поранених ‒ троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

Фото: ДСНС