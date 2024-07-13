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Зеленська у Солт-Лейк-Сіті попросила допомоги в американських філантропів та бізнесменів

Перша леді України розповіла про наслідки російського обстрілу 8 липня, внаслідок якого, зокрема, було зруйновано один із корпусів дитячої лікарні “Охматдит” у Києві.

Зеленська у Солт-Лейк-Сіті попросила допомоги в американських філантропів та бізнесменів
Фото: Сайт президента

Під час візиту до американського міста Солт-Лейк-Сіті перша леді України Олена Зеленська зустрілася з бізнесменами та філантропами і закликала їх брати участь у відновленні України. 

Про це йдеться на сайті президента.

Зеленська подякувала за допомогу нашій країні та розповіла про наслідки російського обстрілу 8 липня, внаслідок якого, зокрема, було зруйновано один із корпусів дитячої лікарні “Охматдит” у Києві.

“Ця брутальна атака вкотре демонструє, що Україна потребує уваги та підтримки світу. Нам необхідна ваша допомога для збереження життів та відновлення. Моя місія зараз – не лише доносити світу правду про події в Україні, але й активно долучатися до відновлення моєї країни та допомоги українцям”, – зазначила перша леді.

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Вона розповіла, як завдяки співпраці з американськими меценатами втілюються проєкти Фундації Олени Зеленської з облаштування шкільних укриттів, забезпечення учнів гаджетами для дистанційної освіти, зведення будинків для великих прийомних родин і створення освітніх класів на базі лікарень – “Шкіл супергероїв”.

“Така школа ще в понеділок зранку була в “Охматдиті”. Але більше її немає. Один навчальний клас повністю зруйнований після прямого прильоту ракети. Ще один – освітній простір для дошкільнят – суттєво пошкоджений. Діти та вчителі, на щастя, не постраждали. Фундація взяла на себе зобовʼязання відновити знищений освітній простір у лікарні “Охматдит””, – розповіла перша леді.

Фото: Сайт президента

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