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Китай оголосив санкції проти США через продаж зброї Тайваню

Топпосадовцяв американських компанії заборонили в'їзд до Китаю.

Китай оголосив санкції проти США через продаж зброї Тайваню
Речниця китайського МЗС Мао Нін
Фото: EPA/UPG

МЗС Китаю оголосили про запровадження санкцій проти шести американських компаній, після оголошення продажу зброї Тайваню.

Про це ідеться на сайті Міністерства закордонних справ КНР.

За словами МЗС Китаю, США після оголошення про продаж зброї Тайваню "серйозно втручається у внутрішні справи Китаю та завдає серйозної шкоди суверенітету та територіальній цілісності". Через це Китай вирішив вжити "контрзаходів проти військово-промислових підприємств США та вищого керівництва", — ідеться у заяві.

Китайські активи шести американських компаній, серед яких Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace і Summit Technologies Inc, заморожені з 12 липня.

Топпосадовцям компаній, Вахіду Навабі, президенту та генеральному директору Aerospace Environment, Кевіну МакДоннеллу, старшому віце-президенту та головному фінансовому директору Aerospace Environment та Браяну Шемпфу, генеральному директору Anduril Corporation, операційному директору Anduril Метью Грімму, старшому віце-президенту Anduril для Глобальної оборони Грегорі Кауснеру заморозили активи та заборонили в'їзд.

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