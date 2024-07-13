Де Грузія? Декларація саміту НАТО не містить згадку про рух країни до членства

У Європарламенті закликають грузинську партію влади змінити курс, поки не пізно.

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс на своїй сторінці у мережі X звернув увагу на важливу деталь оприлюдненої за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні декларації. Вперше з 2008 року документ, схвалений на зустрічі країн-членів Альянсу, не містить жодної згадки про шлях до членства для Грузії.

Ауштрявічюс вказує, що в цей самий час керівна партія "Грузинська мрія" пообіцяла "боротися з ліберальним фашизмом". Такий курс, на думку політика, може призвести до втрати будь-яких євроінтеграційних перспектив країни, тож євродепутат радить грузинській владі "скоригувати свій компас".

"Грузинська мрія" традиційно відреагувала на критику роздратованими закидами. Спікер парламенту республіки Шалва Папуашвілі навіть заявив, що розвиток демократії у Грузії "випереджає країни НАТО".