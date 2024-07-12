Ізраїль і ХАМАС погодилися з пропозицією Байдена про припинення вогню

Втім, це ще не означає досягнення згоди.

Президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про “рамки” угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Втім, Байден уточнив, що це не означає досягнення згоди.

Президент США не уточнює, коли Ізраїль і ХАМАС погодилися на його рамки припинення вогню. Також незрозуміло, наскільки значущим є цей прогрес. Вчора ізраїльський чиновник вчора сказав The Times of Israel, що сторонам ще два-три тижні до угоди, і є великі прогалини між їх позиціями.

“Це важкі, складні питання. Ще є прогалини, які потрібно закрити, але ми досягаємо прогресу. Тенденція позитивна, і я сповнений рішучості завершити цю угоду та покласти край цій війні, яка має закінчитися зараз”, - додав Байден.