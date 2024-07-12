Ізраїль продовжить операцію в Газі до перемоги, - Нетаньягу

Переговірники також тепер вирушать до Каїра, де продовжать працювати над досягненням відповідної угоди.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія рішуче налаштована домогтися "повної перемоги" в Секторі Гази.

Про це він сказав під час виступу на випускному військового училища, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми рішуче налаштовані на повну перемогу. Є ті, хто запитує, скільки кампанія триватиме. У відповідь я скажу два слова: до перемоги. До перемоги, навіть якщо на це буде потрібно більше часу", - зазначив Нетаньягу.

Його коментарі прозвучали на тлі того, як у Досі цього тижня відбулися переговори за участю делегацій з Ізраїлю, США, Катару та Єгипту. Сторони обговорювали можливість угоди з угрупованням ХАМАС, спрямованої на звільнення заручників.

В офісі прем'єра Ізраїлю також повідомили, що переговірники їхньої країни тепер вирушать до Каїра, де продовжать працювати над досягненням відповідної угоди.

При цьому, в ХАМАС заявили, що не отримали жодної нової інформації з приводу переговорів про режим припинення вогню. На думку угруповання, Ізраїль спеціально "застопорює" вирішення цього питання.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у четвер повідомили, що продовжують операції, зокрема, в районі Рафаха на півдні Сектору Гази, а також у центральній частині анклаву. Ізраїльські військові повідомили про знищення двох високопоставлених членів ХАМАС, а також про виявлення великих складів зброї, зокрема з дронами і гранатами.

Увечері в четвер ізраїльська армія завдала авіаударів по позиціях шиїтського ліванського руху "Хезболла" на півдні Лівану. У своїй заяві військові зазначили, що їхні удари були націлені на військову інфраструктуру. Повідомляється, що в низці ізраїльських районів поблизу кордону з Ліваном лунали сирени тривоги.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант закликав створити спеціальну державну комісію, яка займатиметься розслідуванням нападу ХАМАС 7 жовтня. За його словами, експерти мають перевірити й оцінити дії всього кабміну, а також розвідки.

Раніше Галлант заявив, що 60% терористів ХАМАСу у Смузі Гази вбиті або поранені.