Міністр оборони Ізраїлю заявив, що 60% терористів ХАМАСу у Смузі Гази вбиті або поранені

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що 60% терористів ХАМАСу у Смузі Гази були вбиті або поранені в унаслідок військових операцій Ізраїлю в анклаві.
Таку інформацію він оприлюднив, виступаючи в Кнесеті, пише The Jerusalem Post.
За його словами, ЦАХАЛ розбив більшість із 24 батальйонів угруповання, які мали військове крило на початку війни.
“Дії Армії оборони Ізраїлю, які наразі призвели до знищення понад 14 тисяч терористів і краху військової структури ХАМАС, є, по суті, свідченням того, що все буде зроблено відповідно до закону і відповідно до оперативної потреби”, ‒ заявив міністр.
Галант також заявив, що важливою умовою для продовження операції є “міжнародна легітимність”.
За його словами, у найближчі кілька тижнів повідомлення про призов надішлють деяким ультраортодоксальним євреям, які раніше були звільнені від служби в ізраїльській армії.
- Раніше видання Reuters написало, що зусилля щодо припинення вогню та звільнення заручників у Смузі Гази набрали нових обертів після того, як ХАМАС переглянув пропозицію щодо умов угоди примирення, а Ізраїль заявив, що відновить переговори, що зайшли в глухий кут.
- Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу заявив президенту США Джо Байдену, що відправить делегацію для відновлення переговорів, а ізраїльський чиновник повідомив, що команду його країни очолить глава розвідувального агентства "Моссад".
- ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, вбивши 1200 осіб і захопивши 240 заручників. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відповідь розпочав операцію проти терористів у Секторі Гази. Майже всі 2,3 мільйони жителів анклаву були переміщені з власних домівок.