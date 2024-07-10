Міністр оборони Ізраїлю заявив, що 60% терористів ХАМАСу у Смузі Гази вбиті або поранені

ЦАХАЛ розбив більшість із 24 батальйонів угруповання, які мали військове крило на початку війни, каже Йоав Галант.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що 60% терористів ХАМАСу у Смузі Гази були вбиті або поранені в унаслідок військових операцій Ізраїлю в анклаві.

Таку інформацію він оприлюднив, виступаючи в Кнесеті, пише The Jerusalem Post.

За його словами, ЦАХАЛ розбив більшість із 24 батальйонів угруповання, які мали військове крило на початку війни.

“Дії Армії оборони Ізраїлю, які наразі призвели до знищення понад 14 тисяч терористів і краху військової структури ХАМАС, є, по суті, свідченням того, що все буде зроблено відповідно до закону і відповідно до оперативної потреби”, ‒ заявив міністр.

Галант також заявив, що важливою умовою для продовження операції є “міжнародна легітимність”.

За його словами, у найближчі кілька тижнів повідомлення про призов надішлють деяким ультраортодоксальним євреям, які раніше були звільнені від служби в ізраїльській армії.