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На польсько-білоруському кордоні утворилися черги із фур через санкційні обмеження

У черзі на розмитнення у Корощині стоїть приблизно 500 вантажівок.

На польсько-білоруському кордоні утворилися черги із фур через санкційні обмеження
Фото: twitter.com/mblaszczak

На польско-білоруському кордоні утворилися черги із вантажівок через санкційні обмеження, які вступили у силу із 1 липня. Раніше повідомляли про те, що Польща закрила для в'їзду з Білорусі фур єдиний доступний для автомобільних вантажоперевезень прикордонний пункт пропуску.

Про це писав Інтерфакс-Україна

Доповнення. Згодом речник Люблінської палати податкової адміністрації Польщі Міхал Дерус уточнив, що через запровадження нових санкцій проти Білорусі кількість вантажівок, які пропускають на кордоні, зменшилася. Проте КПП не заблокований, і у черзі на розмитнення у Корощині стоїть приблизно 500 вантажівок.

Дерус пояснив, що  1 липня набув чинності новий пакет санкцій ЄС проти Білорусі, який охоплює додаткові товари, наприклад, морські товари та технології, предмети розкоші, транспортні засоби, автозапчастини та електроніку. Також під санкції потрапив імпорт золота та діамантів.

Митно-податкова служба перевіряє товари, що перевозяться, на відповідність діючим польським і європейським нормам, що впливає на кількість вантажівок, які пропускаються на вантажному прикордонному переході Кукурики-Козловіче з терміналом Корощині та пасажирському прикордонному переході в Тересполі.

Ця постанова розширила сферу чинних санкцій проти Білорусі та розширила перелік суб’єктів, до яких мають застосовуватися змінені положення. Це означає, що адресатом заборонних норм щодо імпорту та експорту також є фізичні особи, які перевозять товари, придбані в роздріб.

У поліції повідомили, що колона транспортних засобів становить приблизно 15 км і сягає міста Колонія Горбув.

За 24 години вівторка на в'їзді до Польщі було оформлено 237 вантажівок, а на виїзді до Білорусі - 484 транспортні засоби.

Минулої доби до Польщі в'їхали 94 транспортні засоби, а в ніч з неділі на понеділок було 397 вантажівок. 

  • Раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що Польща розмірковує над закриттям двох останніх прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю.
  • Через декілька днів Польща посилила кордон з Білоруссю військовою жандармерією. Вони здійснюватимуть патрулювання і контролюватимуть ситуацію з перетином кордону.
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